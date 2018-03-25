Лотерейный билет с выигрышем $12 млн продан в Канаде

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 15,5 млн канадских долларов ($12 млн) разыграли в Канаде, сообщает ТАСС.

Организаторы сообщили, что билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Традиционный "утешительный приз" розыгрыша в размере 1 млн канадских долларов (около $780 тыс.) в этот раз не достался никому.

Чтобы получить приз, нужно предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.