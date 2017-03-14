Ловивший покемонов в храме блогер не признает свою вину

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Блогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, не признает своей вины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката молодого человека Станислава Ильченко.

Он уточнил, что защита рассчитывает на минимальное наказание в виде штрафа, либо условное, если блогера признают виновным. Сейчас Соколовский отрицает свою вину, добавил адвокат.

Агентство отмечает, что судебные процесс по делу блогера начался в понедельник, 13 мата, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В начале августа минувшего года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Данный ролик вызвал неоднозначную реакцию среди верующих, а правоохранители возбудили дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

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Общество Суд отпустил под домашний арест блогера, ловившего в храме покемонов

В октябре блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - Соколовский разместил видеоролик на видеохостинге, хотя ему запретили пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить это решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января молодому человеку предъявили новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Поводом для этого стала найденная при обыске дома блогера ручка с видеокамерой. Сейчас по решению суда блогер находится под домашним арестом до 14 августа текущего года.

Адвокат отметил, что Соколовский готов отработать наказание в приюте для больных детей. Подчеркивается, что по статьям, которые фигурируют в обвинительном заключении, принудительные работы указаны в качестве альтернативы лишения свободы. "Однако отработка измеряется в годах. Он, может быть, и хотел бы помочь больным детям, но в контексте наказания, какое оно будет, пока рано говорить", - приводит агентство слова Ильченко.