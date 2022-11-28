Лучший шеф-наставник: сотрудница «Росводоканал Барнаул» получила награду на краевом конкурсе

Начальник центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас получила диплом ежегодного краевого конкурса «Лучший шеф-наставник». Её и ещё 11 победителей наградили в правительстве Алтайского края.

«Можно разработать множество инструкций, стандартов и справочников, формирующих у новичка знания, провести развивающие умения тренинги, при этом в введении в профессию для него гораздо эффективнее будет пример работы наставника с решением задач в „полевых“ условиях, передача опыта в формате живого общения», — рассказала Наталья Семикрас.

Общий трудовой стаж Натальи Семикрас больше 27 лет, из них почти 13 — в барнаульском водоканале. По мнению коммерческого директора предприятия Андрея Звягинцева, её компетенции — ценный нематериальный актив компании.

«Наталья Валерьевна уже много лет работает в водоканале. Она стояла у истоков создания кол-центра предприятия в 2010 году. Она в курсе практически всех аспектов деятельности предприятия и учит также детально разбираться в них своих сотрудников. Опыт, знания и преданность Натальи Семикрас профессии — это неизмеримая ценность», — отметил Андрей Сергеевич.

ООО «Барнаульский водоканал»

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