Лукашенко оценил вероятность войны с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьёву на YouTube-канале “Соловьёв Live” заявил, что Украина никогда не будет воевать с Белоруссией.

“Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем”, — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, воевать с Союзным государством “бесперспективно, прежде всего, с Россией”. Он подчеркнул, что речь о ядерном оружии “не идёт”, но Белоруссию и Россию “лучше не трогать”.