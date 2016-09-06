Львенок разгуливал по улицам Уфы

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Житель Уфы позвонил в службу спасения и рассказал, что на улице Владивостокской разгуливает молодой лев без хозяев, пишет ТАСС.

Когда спасатели прибыли по указанному адресу, то увидели, что львенка уже успели привязать к дереву. На хищника был надет ошейник.

Спасатели доставили львенка в парк Лесоводов, где администрация парка предоставила животному временный приют. Сейчас в Уфе активно разыскивают хозяина льва.