Львенок разгуливал по улицам Уфы
Сейчас спасатели ищут хозяина дикого хищника
6 сентября 2016, 17:27
Фото: pixabay.com
Житель Уфы позвонил в службу спасения и рассказал, что на улице Владивостокской разгуливает молодой лев без хозяев, пишет ТАСС.
Когда спасатели прибыли по указанному адресу, то увидели, что львенка уже успели привязать к дереву. На хищника был надет ошейник.
Спасатели доставили львенка в парк Лесоводов, где администрация парка предоставила животному временный приют. Сейчас в Уфе активно разыскивают хозяина льва.
Комментарии
Новости партнеров