Людей, контактировавших с зараженными COVID-19, начнут отслеживать по номеру телефона

Минкомсвязь разработала систему отслеживания больных с коронавирусом и лиц, которые контактировали с ними в последние две недели, сообщает РИА "Новости".

В качестве исходных будут использоваться данные Минздрава России о номере абонента, зараженного COVID-19. Специальные алгоритмы, созданные ведомством, будут выявлять перечень абонентов, которые находились в одной геопозиции и имели постоянный контакт с абонентом.

Список потенциально опасных зараженных будет уточняться с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов.

"В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России", – уточняется в проекте.

Проект предусматривает взаимодействие с информационными системами правоохранительных органов, Минздрава, оперативных штабов, а также с операторами сотовой связи.