Люди обнаружили, что уже 12 лет живут в несуществующем Выдрино

Деревня Выдрино в Московской области, где живут люди, 12 лет назад юридически перестала существовать, сообщает СК РФ.

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Общество Кабмин отказался присвоить деревне название Аболдуевка

"Организовано проведение доследственной проверки по публикации, выявленной в СМИ, о нарушениях прав и законных интересов жителей деревни Выдрино Шаховского района", - говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, жители Выдрино обнаружили, что их деревня не существует - она просто исчезла из документов и юридически перестала существовать. По предварительной информации, деревня исключена из перечня населенных пунктов 12 лет назад. Однако жители имеют здесь регистрацию по месту жительства.

Следствие намерено дать оценку действиям чиновников администрации района.