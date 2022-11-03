МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» на Украине

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе инспекции трёх ядерных объектов Украины не зафиксировали признаков незаявленной ядерной активности, которые можно было бы отнести к созданию «грязной бомбы». Об этом говорится в официальном заявлении агентства, сообщило агентство Reuters.

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трёх местах», — заявили представители.

Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведённой проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.