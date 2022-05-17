Магазин приложений от VK назовут RuStore

Российский магазин Android-приложений от VK и Минцифры получит название RuStore, пишет ТАСС.

Всего VK намерена зарегистрировать три логотипа, на которых, согласно данным Роспатента, и будет фигурировать название нового сервиса. В дизайне эмблемы также будет использоваться синий и чёрный квадраты и три папки.

В Минцифры изданию подтвердили, что магазин будет называть именно так.

Напомним, 16 мая в России запустился альтернативный магазин приложений на Android под названием NashStore.