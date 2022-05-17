Магазин приложений от VK назовут RuStore
Стало известно, как будет выглядеть логотип нового сервиса
17 мая 2022, 11:42, Никита Черников
Российский магазин Android-приложений от VK и Минцифры получит название RuStore, пишет ТАСС.
Всего VK намерена зарегистрировать три логотипа, на которых, согласно данным Роспатента, и будет фигурировать название нового сервиса. В дизайне эмблемы также будет использоваться синий и чёрный квадраты и три папки.
В Минцифры изданию подтвердили, что магазин будет называть именно так.
Напомним, 16 мая в России запустился альтернативный магазин приложений на Android под названием NashStore.
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