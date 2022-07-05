Магазины re:Store начали ввозить в Россию продукцию Apple по параллельному импорту

Магазины re:Store начали продавать продукцию компании Apple, ввезённую по параллельному импорту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сеть магазинов re:Store делает всё возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезённая до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года», — сообщили в компании.

Отмечается, что технику Apple, ввезённую по параллельному импорту, также начали продавать на онлайн-площадках.

Напомним, что продукция компании попала в список товаров, которые можно ввозить в страну по параллельному импорту.