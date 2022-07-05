Магазины re:Store начали ввозить в Россию продукцию Apple по параллельному импорту
Продукцию американской компании продают также и на онлайн-площадках
5 июля 2022, 23:10, Илья Звягинцев
Магазины re:Store начали продавать продукцию компании Apple, ввезённую по параллельному импорту. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сеть магазинов re:Store делает всё возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезённая до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года», — сообщили в компании.
Отмечается, что технику Apple, ввезённую по параллельному импорту, также начали продавать на онлайн-площадках.
Напомним, что продукция компании попала в список товаров, которые можно ввозить в страну по параллельному импорту.
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