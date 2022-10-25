Магазины Zara откроются в России под новым названием
Предполагается, что называться магазины одежды будут «Новая мода» (New Fashion)
25 октября 2022, 18:40, Илья Звягинцев
В январе 2023 года магазины Zara могут вновь открыться в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что работать магазины компании будут под руководством нового собственника. На данный момент точной информации о названии магазинов одежды нет, но в СМИ появлялась информация, что они могут открыться под названием «Новая мода» (New Fashion).
Российский офис Zara также продолжит работу.
Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti) планирует остаться на российском рынке.
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