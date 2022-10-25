Магазины Zara откроются в России под новым названием

В январе 2023 года магазины Zara могут вновь открыться в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что работать магазины компании будут под руководством нового собственника. На данный момент точной информации о названии магазинов одежды нет, но в СМИ появлялась информация, что они могут открыться под названием «Новая мода» (New Fashion).

Российский офис Zara также продолжит работу.

Ранее сообщалось, что испанская компания Inditex (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti) планирует остаться на российском рынке.