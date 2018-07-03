Магнитная буря накроет Землю 23 июля

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Магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале надвигается на Землю. Магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля, а полностью магнитная буря накроет планету 23 июля. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на прогноз лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Подобные явления возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитной сферой Земли. такие бури могут незначительно воздействовать на электросети и системы управления космическими аппаратами. Порой в полярных широтах может наблюдаться северное сияния.

В 2017 году сильнейшая магнитная буря произошла 20 апреля.

Магнитные бури индекса G1 относятся к наиболее слабым, а G5 - экстремально сильным.