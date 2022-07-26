«Макдоналдс» списал 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

Чистая прибыль сети по итогам второго квартала упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов. Выручка компании за апрель-июнь составила 5,72 миллиарда против 5,89 миллиарда долларов в 2021 году. Чистая прибыль снизилась с 2,22 до 1,19 миллиарда долларов.

Несмотря на это, за первое полугодие выручка увеличилась на 3,4%, до 11,384 миллиарда долларов. Продажи подскочили на 9,7%, в США — на 3,7%. С начала года капитализация сети снизилась на 6,6%.