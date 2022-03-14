«Макдоналдс» в ТРЦ Galaxy продолжает работать вопреки сообщениям о закрытии

Ресторан сети «Макдоналдс» в ТРЦ Galaxy продолжает свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра.

«Ресторан быстрого питания „Макдоналдс“ в ТРЦ Galaxy продолжает работать в обычном режиме. Все домыслы и слухи по поводу его закрытия 14 марта в нашем городе — фейк», — сказано в сообщении.

Отмечается, что посетителей ждут в привычные часы работы — с 10 до 22 часов.

Напомним, ранее представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявили о приостановке работы в России. Предполагалось, что точки прекратят деятельность примерно на полтора месяца, а сотрудникам на это время сохранят зарплату.