«Макдоналдс» в ТРЦ Galaxy продолжает работать вопреки сообщениям о закрытии
Представители ТРЦ отметили, что ждут посетителей в рабочие часы по расписанию
14 марта 2022, 09:40, Илья Звягинцев
Ресторан сети «Макдоналдс» в ТРЦ Galaxy продолжает свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе торгового центра.
«Ресторан быстрого питания „Макдоналдс“ в ТРЦ Galaxy продолжает работать в обычном режиме. Все домыслы и слухи по поводу его закрытия 14 марта в нашем городе — фейк», — сказано в сообщении.
Отмечается, что посетителей ждут в привычные часы работы — с 10 до 22 часов.
Напомним, ранее представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявили о приостановке работы в России. Предполагалось, что точки прекратят деятельность примерно на полтора месяца, а сотрудникам на это время сохранят зарплату.
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