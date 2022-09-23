Макет нового терминала аэропорта Барнаула презентуют в концертном зале «Сибирь»

Макет нового терминала международного аэропорта Барнаула представят 24 сентября, сообщает правительство Алтайского края.

Презентацию проведут замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин и гендиректор АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко.

«В концертном зале „Сибирь“ макет будет показан во время проведения торжественного мероприятия, посвящённого 25-летию авиапредприятия „Алтай“», — говорится в сообщении.

Ранее amic.ru рассказал подробно, каким будет новый терминал аэропорта и когда его построят.

Макет терминала / Фото: t.me/altaigovernment