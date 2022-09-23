Макет нового терминала аэропорта Барнаула презентуют в концертном зале «Сибирь»
Его представят во время торжественного мероприятия, посвящённого 25-летию авиапредприятия «Алтай»
23 сентября 2022, 10:01
Макет нового терминала международного аэропорта Барнаула представят 24 сентября, сообщает правительство Алтайского края.
Презентацию проведут замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин и гендиректор АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко.
«В концертном зале „Сибирь“ макет будет показан во время проведения торжественного мероприятия, посвящённого 25-летию авиапредприятия „Алтай“», — говорится в сообщении.
Ранее amic.ru рассказал подробно, каким будет новый терминал аэропорта и когда его построят.
Макет терминала / Фото: t.me/altaigovernment
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