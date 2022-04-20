Максим Галкин попал на допрос в полицию Израиля

Российский шоумен Максим Галкин, который некоторое время живёт со своей семьёй в Израиле, попал на допрос в полицию. Об этом сообщает «СтарХит».

После отъезда из России популярный артист редко выходит на связь со своими подписчиками в социальных сетях и старается не комментировать большую часть слухов.

По информации источников, на допрос он попал из-за недавнего происшествия. Знакомый Галкина решил искупаться и утонул.

Незадолго до этого Галкин проводил время вместе с мужчиной и последним видел его живым.

Полиция устанавливает подробности и обстоятельства происшествия.