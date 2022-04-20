Максим Галкин попал на допрос в полицию Израиля
По предварительным данным, допрос может быть связан с утонувшим знакомым российского юмориста
20 апреля 2022, 09:46, Илья Звягинцев
Российский шоумен Максим Галкин, который некоторое время живёт со своей семьёй в Израиле, попал на допрос в полицию. Об этом сообщает «СтарХит».
После отъезда из России популярный артист редко выходит на связь со своими подписчиками в социальных сетях и старается не комментировать большую часть слухов.
По информации источников, на допрос он попал из-за недавнего происшествия. Знакомый Галкина решил искупаться и утонул.
Незадолго до этого Галкин проводил время вместе с мужчиной и последним видел его живым.
Полиция устанавливает подробности и обстоятельства происшествия.
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