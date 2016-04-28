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Министр труда Максим Топилин заявил, что в России нет бедных пенсионеров и все пожилые люди получают пособия, если размер их пенсии не дотягивает до прожиточного минимума. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Пенсионеров у нас бедных нет. С точки зрения формальных признаков. Все пенсионеры получают доплаты до прожиточного минимума. Но если в семье, где есть пенсионер, трое детей, ситуация меняется", – сказал глава Минтруда.

Региональные власти сейчас доплачивают пенсионерам, если их пенсия не дотягивает до минимальной продуктовой корзины. В России прожиточный минимум составляет 9700 рублей. Причем он немного отличается по категориям населения: люди трудоспособного возраста, дети и пенсионеры. Кроме того, в каждом регионе он отличается из-за разницы в ценах на одни и те же товары. К примеру, самая дорогая потребительская корзина в России на Чукотке.

Отметим, МРОТ по России составляет 6200 рублей. Однако уже летом его должны поднять на 1300. Таким образом, он составит 7500 рублей.