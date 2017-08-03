Мальчик в письме к Трампу предложил подстричь газон у Белого дома

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11-летний американский школьник Фрэнк написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором рассказал о своем желании покосить газон в резиденции президента. Об этом сообщает Life, ссылаясь на слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на брифинге.

В письме мальчик отметил, что, несмотря на возраст, он готов показать нации, на что способны молодые американцы.

Мальчик добавил, что пример Трампа вдохновил его начать собственный бизнес: иногда школьник косит соседские газоны.

Сандерс отметила, что говорила с главой государства, который попросил передать мальчику, что он делает "отличную работу и должен дальше упорно трудиться". Также республиканец пригласил Фрэнка провести утро в Белом доме, чтобы пообщаться с садовником.