Маленькая внучка Дональда Трампа заявила, что станет морским пехотинцем

Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер рассказала, что когда вырастет станет морским пехотинцем. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольской правды".

Новости

Общество Внучка Дональда Трампа спела на китайском языке для Си Цзиньпина

Как пишет издание, этот опрос разместила в своем микроблоге мать девочки - Иванка Трамп. "Я буду в Корпусе морской пехоты", - рассказала Арабелла.

Кроме этого, девочка сказала, что самое ее любимое число - это бесконечность, а любимый цвет – "радуга". По мнению Арабеллы, если бы она была звездой, то Звездой Давида, а если птицей, то могла бы съесть тысячу червяков.

Ранее СМИ писали, что внучка президента США Дональда Трампа спела на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина. Это видео выложила в Твиттер мать девочки Иванка Трамп.