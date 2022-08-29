Малинин и Семенович остались без концертов из-за завышенных цен на билеты
Люди не захотели идти на их выступления, потому что стоимость билетов оказалась слишком высокой
29 августа 2022, 12:05, Илья Звягинцев
Концерты Александра Малинина и Анны Семенович отменили из-за слишком высоких цен на билеты. Об этом сообщает CTNews.
Александр Малинин вместе с сыном планировал выступить в Геленджике, но цена на билеты оказалась слишком высокой. В результате желающих набралось только на треть зала, в результате чего концерт решили отменить.
То же самое произошло с выступлением Анны Семенович. Из-за слишком дорогих билетов сборы оказались настолько низкими, что организаторы не смогли оплатить артистке даже перелёт.
В кассах уверены, что если певцы не умерят свои финансовые аппетиты, то они рискуют остаться совсем без концертов.
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