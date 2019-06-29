Малозаметные симптомы рака яичников назвали медики

Специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан заявила, что не все симптомы рака очевидны, а в случае с онкологией яичников женщины и вовсе не догадываются о болезни из-за ее неочевидных признаков, пишут "Известия" со ссылкой на Медикфорум.

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Общество Медики назвали 11 ранних признаков рака, при которых следует обратиться к врачу

Карлан отметила, что в 90% случаев рак яичников излечим на начальной стадии, однако главное его вовремя выявить.

Первыми симптомами опасного заболевания могут быть вздутие живота, постоянные запоры, избыточное чувство сытости после употребления обычной порции пищи, боли в спине.

"Большинство женщин живут с этими симптомами по шесть-девять месяцев до того, как обращаются к врачу и узнают о диагнозе", – отметила медик.

По ее словам, в большинстве случаев этот вид рака зарождается даже не в самом яичнике, и его можно обнаружить при томографии брюшной полости. Однако для этого необходимо регулярно проходить обследования и обращаться к врачам в случае проявления указанных симптомов.

Ранее медики назвали 11 ранних признаков, которые могут указывать на начало развития онкологического заболевания, в случае выявления которых рекомендуется обратиться к врачу. К примеру, должен насторожить продолжительный кашель, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.