Малышева рассказала, какие лекарства можно принимать просроченными

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!", что многие лекарства с истекшим сроком годности можно употреблять, а вот сиропы и препараты в ампулах лучше использовать до той даты, которая указывается на их упаковке.

Малышева отметила, что срок годности лекарства во многих случаях – это уловка фармакологических компаний, которые стимулируют спрос на свои лекарства. Якобы производитель, указав срок годности, снимает с себя ответственность за эффект препарата после его истечения. Кроме того, часто у компаний нет стимула исследовать их пригодность по истечении срока годности.

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А вот в США, по ее словам, проводилось масштабное исследование влияния на организм человека тысяч лекарственных препаратов, которые лежали на складах почти 10 лет, и оказалось, что если препараты хранятся правильно, то они могут сохранять свои терапевтические свойства без побочных эффектов.

Полный список таблеток, которые можно принимать просроченными, опубликован на официальном сайте программы.

Также Малышева призвала не принимать просроченные сиропы и препараты в ампулах: в растворах химические вещества остаются нестабильными и состав со временем может сильно измениться.