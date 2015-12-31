Мангал, носки и помада: что продают на "Авито" как "подарок на Новый год"?

В преддверии праздника, некоторые продавцы, подающие объявления на "Авито", стали помечать свои товары как "подарок на Новый год". Так как это тематика сейчас стала наиболее актуальной, в список презентов порой попадают довольно странные предложения, какие, разбирался корреспондент ИА "Амител".

В списке "Новогодних подарков" можно найти пакет одежды на девушку, в который вошли рубашки, джинсы, легинцы, топ, водолазка, платье и жилет – вот так можно разом купить все необходимое, а потом в течении года больше человеку ничего не дарить.

Не менее заманчивым предложением стал разборный мангал, продавец так и написал "Обсалютно новый новогодний подарок".

"Отличным подароком на новогодние праздники для родных и близких" барнаульская рукодельница назвала вязанные носки – действительно, практично и тепло, как раз для долгой сибирской зимы.

"Хорошим новогодним подарком" другой продавец описал пароварку.

Загадочным образом в новогодние подарки попал кухонный гарнитур – как его класть под елку?

Не менее удивительным в списке новогодних подарков стал набор помады, при этом не указано, новый он или б/у.

Особое место среди "новогодних подарков" на "Авито" заняли домашние животные: так, можно приобрести шотландских и персидских котят, сфинксов, а также "перспективных щенков Хаски" - весьма важное замечание, кому же захочется получить на новый год бесперспективную собаку?