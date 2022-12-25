Мария Бутина рассказала, что она пьет на корпоративах

По словам депутата, устраивать праздничные посиделки можно и без алкоголя

25 декабря 2022, 18:15, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

«Алтайская шпионка» Мария Бутина, которая является депутатом от Кировской области, рассказала о том, как проводят корпоративы в её коллективе. Пост на эту тему она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Мы, например, с коллективом регулярно вместе пьём чай, причём принося из дома вкусности к алтайскому сбору, который для этих целей я привожу с малой родины. Уверена, так делают многие, не только я», — написала Бутина.

По её мнению, такое празднование является более эффективным, чем «попойка» в караоке. Она добавила, что после проведения чаепитий остаются деньги на премии для сотрудников.

Ранее исследователи HeadHunter выяснили, что 15% российских компаний отказались от корпоративов, чтобы выплатить сотрудникам премии.