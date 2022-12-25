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Мария Бутина рассказала, что она пьет на корпоративах

По словам депутата, устраивать праздничные посиделки можно и без алкоголя

25 декабря 2022, 18:15, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

«Алтайская шпионка» Мария Бутина, которая является депутатом от Кировской области, рассказала о том, как проводят корпоративы в её коллективе. Пост на эту тему она опубликовала в своём телеграм-канале.

«Мы, например, с коллективом регулярно вместе пьём чай, причём принося из дома вкусности к алтайскому сбору, который для этих целей я привожу с малой родины. Уверена, так делают многие, не только я», — написала Бутина.

По её мнению, такое празднование является более эффективным, чем «попойка» в караоке. Она добавила, что после проведения чаепитий остаются деньги на премии для сотрудников.

Ранее исследователи HeadHunter выяснили, что 15% российских компаний отказались от корпоративов, чтобы выплатить сотрудникам премии.

Комментарии 20

  • Это новость дня!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Прямо загорелось узнать, что же пила сия девица на американских корпоративах. Перед тем, как ложиться в постель с дедушками. Неужто чай с малой родины?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • С краников дедушек и пила
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Противозачаточные, нет ???
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Кому она нужна. Все знают что за провал не понятно почему ее возносят и пиарят. Вопхнули в Госдуму и сиди себе тихонько одобрям что тебе не прикажут
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Не люди, а мрази здесь. Она вам лично что плохого сделала? Про постели с дедушками откуда информация? Неужто у Алехи-уголовника прочитали? Так грош цена такой иные.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • С таким всем известным прошлым она не только пьет на корпоративах, поди еще и курит)))))
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Тьфу, какие вы пошлые, скучные и неоригинальные. Мария Бутина
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Сперму она пьет на корпоративах.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Не люди, а мрази здесь. Она вам лично что плохого сделала? Про постели с дедушками откуда информация? Неужто у Алехи-уголовника прочитали? Так грош цена такой иные.------------------Бутина, успокойся, народ он все видит.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А разве кировчане вас выбирали в Госдуму ? Была разнарядка от партии. Ведь так ? Не стоит народ волновать излишними советами
    26 декабря, Гость   Ответить
  • новость дня!!!
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Тормозуху она пьет! А вообще, с такой внешностью вполне могла бы претендовать на титул "мисс криворожье". Нашли кого в штаты посылать, дедушки даже на нее не запали...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Можно без, а можно и с.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Сварливые бабки у подъезда отдыхают по сравнению с нашими местными троллями!) Хотя мож это украинские тролли, щас их хорошо подкармливают... Но все равно наши русские по духу! )))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Чай не водка, много не выпьешь...
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Судя по её риторике и выражению лица, нет-нет да из унитаза прихлёбывает.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Очень интересно узнать, что эта бесноватая пьёт. Ещё про то, чем она ходит напишите, по-любому что-нибудь душевное, алтайское.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели еще кто то сомневается в ее честной карьере? Сначала торговала кухонными фасадами в Барнауле, потом фартанула и поехала торговать пилоткой. Хотя с другой стороны, чего ее осуждать, как может девка зарабатывать, так зарабатывает.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Все знают-Бутина - это позор Алтайского края. Проведите опрос и станет ясно, что народ отрицательно относится к этой ... (нет, не нецензурное слово, а то, что нельзя выразить словами)
    27 декабря, Гость   Ответить
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