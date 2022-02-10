Mash: состояние зараженного коронавирусом Жириновского ухудшается

Состояние заражённого коронавирусом Владимира Жириновского остаётся тяжёлым и имеет отрицательную динамику. Об этом сообщает Mash.

По информации источников телеграм-канала, поражение левого лёгкого составляет около 30%, правого — около 50%. Уровень сатурации составляет 90–91%.

Сам политик считает себя здоровым и рвётся работать, а для того чтобы удерживать его в больнице на неинвазивной вентиляции лёгких, ему дают успокоительное.

Ситуация осложняется сахарным диабетом. Для поддержания уровня сахара в крови Жириновскому колют инсулин.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР две недели скрывал информацию о том, что он болен COVID-19.