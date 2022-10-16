Маск согласился продолжить финансировать работу Starlink на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск согласился продолжать финансировать работу спутниковой связи Starlink на Украине. Как сообщает «Ъ», бизнесмен подчеркнул, что компания несёт убытки, но не станет отказываться от поддержки Киева.

«Чёрт с ним. Пусть Starlink всё ещё теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в соцсетях.

Напомним, 14 октября стало известно, что в сентябре SpaceX предупредила Пентагон о том, что может прекратить финансирование спутниковой сети на Украине. Маск тогда подтвердил информацию и предложил американским властям финансировать работу спутниковой сети.