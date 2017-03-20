Масштабные учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму

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Крупномасштабные учения Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и Черноморского флота начались в Крыму в понедельник, 20 марта. Об этом пишет "Интерфакс".

Первый раз в учениях принимают участие сразу три соединения. В учениях задействованы больше 2,5 тысяч десантников и около 600 единиц боевой техники.

Во время проведения учений, военные отработают некоторые способы десантной обороны, отражения угрозы в глубине полуострова и защиты важных районов региона.