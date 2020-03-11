Массовые мероприятия запретили в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в российской столице до 10 апреля запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. Меры приняли из-за коронавируса.

"Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек", – говорится в указе "О введении режима повышенной готовности".

Как уже сообщал amic.ru, 9 марта стало известно, что в России коронавирусом заболели еще три человека. Тем самым число заболеваний китайским вирусом в России увеличилось с 17 до 20.