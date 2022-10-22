Массовые проверки питьевой воды начались в алтайских магазинах

Предполагается, что это связано с несоблюдением требований производителей к маркировке продукта

22 октября 2022, 11:50, Илья Звягинцев

Массовые проверки питьевой воды начались в магазинах в ряде регионов России, включая Алтайский край. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что проверки начались из-за того, что правительство сначала обязало производителей маркировать свою продукцию, а после этого правоохранителям в рамках моратория на проверки бизнеса запретили проверять соблюдение закона о маркировке. Это привело к тому, что вода так и осталась немаркированной.

«Только за три летних месяца в систему „Честный знак“ поступило 1237 жалоб на обычную и так называемую воду со вкусом, минералку, лимонады, „иные газированные“, энергетические напитки и даже на бутылочки с водой, заявленной производителями в качестве детского питания», — сказано в сообщении.

По результатам проверки «статистических данных» установлено, что в ряде регионов, в числе которых и Алтайский край, количество немаркированной продукции может составлять 80%.

В ходе проверки торговых сетей в отношении злостных нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела.

Zara может вернуться. Российский бизнес компании хотят продать «дружественной стране»

Zara может вернуться. Российский бизнес компании хотят продать «дружественной стране»

Комментарии
    Новости партнеров