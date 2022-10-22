Массовые проверки питьевой воды начались в алтайских магазинах

Массовые проверки питьевой воды начались в магазинах в ряде регионов России, включая Алтайский край. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что проверки начались из-за того, что правительство сначала обязало производителей маркировать свою продукцию, а после этого правоохранителям в рамках моратория на проверки бизнеса запретили проверять соблюдение закона о маркировке. Это привело к тому, что вода так и осталась немаркированной.

«Только за три летних месяца в систему „Честный знак“ поступило 1237 жалоб на обычную и так называемую воду со вкусом, минералку, лимонады, „иные газированные“, энергетические напитки и даже на бутылочки с водой, заявленной производителями в качестве детского питания», — сказано в сообщении.

По результатам проверки «статистических данных» установлено, что в ряде регионов, в числе которых и Алтайский край, количество немаркированной продукции может составлять 80%.

В ходе проверки торговых сетей в отношении злостных нарушителей могут быть возбуждены уголовные дела.