Мать больного эпилепсией ребенка задержали за покупку лекарства

Жительницу Москвы задержали на почте при попытке забрать лекарство для ребенка, сообщает в своем Facebook замдиректора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.

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Происшествия Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына

"Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой с лекарством. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено. У ребенка эпилепсия. Врач назначил лекарство. Мама заказала в интернете. Пришла за ним на почту в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет", – рассказала Мониава.

В понедельник с почты позвонили и сказали, что готовы выдать посылку. 12 августа пришла, получила ее, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков.

"Пять часов продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело. Будет передано в Главное следственное управление", – написала Мониава.

По ее словам, сотрудники говорили матери больного ребенка, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму.

Ранее Мониава рассказывала о задержании другой москвички, которая заказала за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача. У ребенка неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттена. От нее скончалась в девять лет его сестра. Две недели перед смертью девочка билась в судорогах, причем ее даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло. Женщину, как позже сообщалось, удалось "отбить" благодаря вниманию общества – уголовное дело было закрыто.