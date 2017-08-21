"Матильду" перенесли на новую дату

Режиссер Алексей Учитель объявил о переносе премьеры своей кинокартины "Матильда" на новую дату - 23 октября этого года, передает ТАСС.

"Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре "Октябрь", - заявил Учитель.

Изначально планировалось, что премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Напомним, 10 августа картина получила прокатное удостоверение от Минкульта.