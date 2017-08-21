"Матильду" перенесли на новую дату
10 августа картина получила прокатное удостоверение от Минкульта
22 августа 2017, 02:49
Режиссер Алексей Учитель объявил о переносе премьеры своей кинокартины "Матильда" на новую дату - 23 октября этого года, передает ТАСС.
"Просто не хотелось делать большой разрыв между премьерой и прокатом. Московская премьера пройдет 24 октября в киноцентре "Октябрь", - заявил Учитель.
Изначально планировалось, что премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Напомним, 10 августа картина получила прокатное удостоверение от Минкульта.
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