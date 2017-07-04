Матвиенко перетанцевала молодежь на берегу озера Иссык-Куль

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко станцевала молодежный танец на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает РИА Новости.

Участники культурно-образовательного форума "Дети содружества" устроили танцевальный флешмоб. Матвиенко поучаствовала в нем и выполнила ряд движений, старательно повторяя их за молодыми людьми.

В танце также принял участие председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков.

Матвиенко находится с рабочим визитом в Иссык-Кульской области Киргизии.