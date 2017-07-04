Матвиенко перетанцевала молодежь на берегу озера Иссык-Куль
В танце также принял участие председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков
4 июля 2017, 20:51
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко станцевала молодежный танец на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщает РИА Новости.
Участники культурно-образовательного форума "Дети содружества" устроили танцевальный флешмоб. Матвиенко поучаствовала в нем и выполнила ряд движений, старательно повторяя их за молодыми людьми.
В танце также принял участие председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков.
Матвиенко находится с рабочим визитом в Иссык-Кульской области Киргизии.
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