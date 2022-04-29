Майские праздники уже на носу — в этом году россияне будут отдыхать восемь дней. Привычно мы проводим их на даче, огороде или на природе, однако и в городе есть возможности весело провести время. Одна из них — Laser Park.

В нашей группе во «ВКонтакте» проходит розыгрыш, который понравится семьям с детьми. Разыгрываем сертификат в Laser Park ТРЦ «Арена» на три тысячи рублей. Вы сможете посетить автодром, суперигровую (лабиринт, карусели, горки), огромный сухой бассейн, батуты и виртуальный мир.

Переходите по ссылке и выполняйте условия розыгрыша. Результаты уже завтра — 30 апреля.