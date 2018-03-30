МЧС назвало причины быстрого распространения огня в кемеровском ТЦ

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Начальник службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин заявил, что стремительному распространению огня по ТЦ "Зимняя вишня" в столице региона способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу областного управления МЧС.

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"К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция", — отметил Бурсин.

По его словам, пожарным работу на месте осложняла планировка и огромные размеры торгового центра.

Кроме этого, в здании "Зимней вишни" находились баллоны, которые спасателям пришлось выносить и охлаждать. Подчеркивается, что один из баллонов все же взорвался.

Издание отмечает, что ранее МЧС объявило о завершении аварийно-восстановительных работ на месте пожара в кемеровском торговом центре.