МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России

В 22 субъектах РФ - областях и республиках Центрального и Приволжского регионов - ожидается шквалистый ветер с порывами до 24 м/с., предупредили в Центральном региональном центре МЧС РФ.

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Общество Ураган в Барнауле и его последствия. Фото

31 мая от Гидрометцентра России были получены предупреждения об ухудшении погодных условий в следующих субъектах: Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан и Пермский край, а также Белгородская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Курская, Московская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.

Кроме сильного ветра ожидаются сильные дожди с грозами. Возможен град. Подразделения МЧС приведены в режим повышенной готовности.

Населению рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости, отказаться от использования машин, избегать нахождения вблизи широкоформатных конструкций, при необходимости оказания помощи сообщать по телефонам экстренных служб спасения - 101.