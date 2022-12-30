Мечту девочки из Барнаула исполнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Катя живёт в многодетной опекунской семье и мечтает быть стоматологом
30 декабря 2022, 11:35, ИА Амител
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил мечту 15-летней девочки из Барнаула, участвовавшей во всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщают «Вести. Алтай».
Катя Бастрыкина живёт в многодетной опекунской семье и мечтает быть стоматологом. После того, как министр здравоохранения снял с ёлки шарик с желанием Кати, по его поручению для неё организовали экскурсию в краевой детской стоматологической поликлинике.
«Катя провела чистку зубов ослику по имени Гоша — игрушечной модели. А ещё попробовала запломбировать зуб на макете. Всё получилось, и теперь Катя уверена, что это исполненное желание помогло ей окончательно определиться с делом её жизни», — рассказали в телесюжете.
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