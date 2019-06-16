Медики рассказали, как две минуты в неделю могут спасти от диабета

Сотрудники Абердинского университета в Шотландии пришли к выводу, что очень короткие, но интенсивные тренировки, на которые не будет уходить много времени, могут снизить риск развития диабета второго типа, сообщает "МедикФорум".

Новости

Общество Медики назвали способы защитить сердце в любом возрасте

Ученые считают, что если еженедельно проводить два сеанса интенсивных силовых тренировок длительностью по минуте каждая, можно предотвратить развитие диабета второго типа.

Исследователи сравнивают эффект от таких кратких, но напряженных тренировок с ежедневной умеренной 30-минутной физической активностью.

Во время проведенного исследования анализировались данные добровольцев с лишним весом из группы диабетового риска. Они восемь недель проводили тренировки на велотренажере. При этом добровольцы занимались два раза в неделю, интенсивно работая на тренажере 10 раз по шесть секунд.

Оказалось, что этого достаточно, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и способность организма очищать кровь от сахара.