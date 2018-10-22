Мединский назвал российскую молодежь исторически безграмотной

Фото: newinform.com

В РФ выросло поколение, которое превратно представляет историю страны, особенно в период Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава Минкультуры Владимир Мединский во время визита в Сербию, передает РИА Новости.

Новости

Общество Мединский назвал Маяковского первым рэпером

"В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны", — приводит агентство его слова.

Министр отметил, что часто источником знаний для молодого поколения становятся голливудское кино, статьи в сети и компьютерные игры.

В качестве примера он привел тезис о том, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон нацистской Германии и ее союзникам. "Дальше я смотрел цифры, факты и статистику", — объяснил Мединский.

Также он подчеркнул, что история определяет шаги людей сейчас, добавив, что за это идет мировая информационная война.

В Сербии глава российского культурного ведомства представил на открытии международной Белградской книжной ярмарки свою книгу "Война — Мифы об СССР 1939–1945 годов". В ней Мединский опровергает ряд популярных ныне тезисов.