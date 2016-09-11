Медсестра из знаменитого снимка "Поцелуй на Таймс-сквер" скончалась в США
Женщина вместе с матросом, который целует ее на снимке, стали американским символом окончания Второй мировой войны
Фото: artimagesfrom.com
Грета Циммер Фридман - медсестра, которая вместе с матросом Джорджем Мендосой стала американским символом окончания Второй мировой войны, умерла в США в возрасте 92 лет, пишет РИА Новости.
Фридман и Мендоса стали известны благодаря снимку фотографа Альфреда Эйзенштадта, сделанному на Таймс-сквер в Нью-Йорке в день победы над Японией в 1945 году. Запечатленный на снимке поцелуй, по словам Фридман, был спонтанным. После объявления о капитуляции Японии на улицы вышли люди. Там медсестру заметил Мендоса, закружил ее и поцеловал. Ранее они не встречались.
О смерти героини известной фотографии сообщил ее сын Джошуа. Он уточнил, что она скончалась 8 сентября в Вирджинии от старости. Агентство подчеркивает, что ранее женщина страдала от пневмонии.