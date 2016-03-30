Медсестру в Приамурье уволили за рассылку снимка пациента с ранением
В Амурской области медсестра отправила фото пациента с огнестрельным ранением знакомому, а тот выложил снимок в сеть
30 марта 2016, 14:12
Фото: gidroteplostroi.ikaz.ru
Медсестру в Амурской области уволили за то, что она сфотографировала пациента с огнестрельным ранением без его согласия и отправила это фото своему знакомому по WhatsApp. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Пациент попал в больницу 14 февраля этого года. Знакомый, которому девушка отправила фотографию, разместил ее в интернете, и она "стала доступной для просмотра неограниченного круга лиц".
Как сообщается, работница медучреждения знала, что по закону сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну.
В результате медсестру уволили, а старшей медсестре объявили выговор.
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