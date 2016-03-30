Медсестру в Приамурье уволили за рассылку снимка пациента с ранением

Фото: gidroteplostroi.ikaz.ru

Медсестру в Амурской области уволили за то, что она сфотографировала пациента с огнестрельным ранением без его согласия и отправила это фото своему знакомому по WhatsApp. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Пациент попал в больницу 14 февраля этого года. Знакомый, которому девушка отправила фотографию, разместил ее в интернете, и она "стала доступной для просмотра неограниченного круга лиц".

Как сообщается, работница медучреждения знала, что по закону сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну.

В результате медсестру уволили, а старшей медсестре объявили выговор.