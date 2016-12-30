Медсестры в Комсомольске уволились после видео в Instagram

Фото: скриншот страницы

Три медсестры реанимационного отделения седьмой городской больницы Комсомольска-на-Амуре уволились по собственному желанию после видео, которое было выложено в Instagram. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как рассказал один из представителей больницы, ролик появился в интернете давно. На видео не было видно лиц пациентов. Он рассказал, что медсестры написали заявление по собственному желанию.

В интернете идет обсуждение этого видео. Многие пользователи говорят, что нет никакого "криминала": девушки не более чем покривлялись на камеру в течение трех секунд, не нарушая чьих-либо прав.

Некоторые считают, что это специальный повод, чтобы уволить медсестер.