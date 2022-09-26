Медведь вышел к людям в Косихинском районе

В Косихинском районе Алтайского края медведь вышел к людям. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал фотограф Роман Алдергот.

Мужчина отметил, что в этих краях медведи не являются частыми гостями, но иногда они выходят из леса, для того чтобы освоить новые территории.

По словам фотографа, дикое животное в этом месте он увидел впервые.