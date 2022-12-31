Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новогодним обращением к россиянам. В видео, опубликованном в его Telegram-канале, бывший президент заявил, что цель спецоперации на Украине — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и заверил, что она будет достигнута.

«Для нашей страны и для каждого из нас он [2022 год] стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде, взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому», — сказал политик.

По словам Медведева, спецоперация помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, но и положить конец «преступному нацистскому режиму в Киеве».

Медведев также напомнил, что лозунг «Своих не бросаем» стал девизом 2022 года. По его словам, Россия распахнула двери родного дома для братьев и сестер из новых территорий и открыла им свое сердце.

Политик отдельно подчеркнул, отметил, что в последние часы и минуты уходящего года российские солдаты, офицеры, добровольцы продолжают героически защищать Родину, многие при этом находятся в бою.

«Наши мысли сейчас с каждым из них, с теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной, великой России, за их мужество, самоотверженность и стойкость, за готовность к самопожертвованию во имя Отечества», — заключил он, подчеркнув, что все сограждане по-настоящему гордятся ими.