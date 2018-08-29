Медведев: изменения пенсионной реформы согласованы народом и властью

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что предлагаемые изменения в пенсионную систему России были согласованы народом и властью, пишет "Московский комсомолец".

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Общество Медведев поручил кабмину проработать идеи Путина по пенсионной реформе

"Взвешенный характер преобразований был достигнут совместными усилиями власти и общества", - сказал Медведев, комментируя "пенсионное" обращение президента Владимира Путина.

По словам главы правительства, кабинет министров как автор законопроекта внимательно следил за обсуждением предлагаемых преобразований и принимал активное участие в этой "очень важной работе".

Медведев также добавил, что дискуссии были жесткими, однако этот диалог был необходим.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом заявлений Путина.