Медведев назвал важной дискуссию о пенсионной реформе

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что проведение дискуссии по совершенствованию пенсионной системы играет важную роль, передает ТАСС.

"Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии, тем более что тема действительно непростая и такого рода дискуссия необходима", - отметил Медведев на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

Законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен в Госдуму 16 июня. Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Сейчас законопроект обсуждают в российских регионах, ряд заксобраний уже поддержали инициативу.