Медведев оговорился при представлении Шойгу министром обороны
Медведев на встрече с Путиным озвучил имена всех кандидатов на должности
18 мая 2018, 21:46
Премьер-министр России Дмитрий Медведев перепутал отчество министра обороны Сергея Шойгу, предлагая его кандидатуру президенту России Владимиру Путину на пост главы Минобороны, сообщает РИА Новости.
Медведев на встрече с Путиным озвучил имена всех кандидатов на должности.
"Министр обороны Шойгу Сергей Константинович", - сказал Медведев. Впрочем, тут же поправился: "Кужугетович, прошу прощения".
Шойгу занимал должность министра обороны и в прошлом составе кабмина.
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