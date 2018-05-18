Медведев оговорился при представлении Шойгу министром обороны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перепутал отчество министра обороны Сергея Шойгу, предлагая его кандидатуру президенту России Владимиру Путину на пост главы Минобороны, сообщает РИА Новости.

Медведев на встрече с Путиным озвучил имена всех кандидатов на должности.

"Министр обороны Шойгу Сергей Константинович", - сказал Медведев. Впрочем, тут же поправился: "Кужугетович, прошу прощения".

Шойгу занимал должность министра обороны и в прошлом составе кабмина.