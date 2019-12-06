Медведев подтвердил существование домашнего насилия в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, сообщает РИА "Новости".

"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются... значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", – сказал Медведев.

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Общество Правительство России не считает домашнее насилие "серьезной проблемой"

Он напомнил, что ранее в законодательство были внесены изменения, которые, "как принято говорить среди юристов, декриминализировали семейные побои".

"Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула "бьет – значит, любит", это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, на это нужно как-то реагировать", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее российское правительство отметило, что не рассматривает домашнее насилие как "серьезную проблему" и считает, что его масштабы в стране "сильно преувеличены". Такой вывод следует из ответа Минюста в ЕСПЧ, куда пожаловались россиянки.

29 ноября на сайте Совфеда опубликовали законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", подготовленный сенаторами и депутатами. Он предполагает вынесение предписаний о защите жертв. Кроме того, медицинские учреждения будут обязаны сообщать о фактах домашнего насилия.