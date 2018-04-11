Медведев поможет соседнему с Барнаулом Кемерово в строительстве обхода

Фото: сайт правительства РФ

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и попросил у него построить объездную дорогу вокруг Кемерово на федеральные деньги, сообщает сайт кабмина.

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Медведев спросил Цивилёва об основных задачах на посту. Врио сказал, что намерен работать над увеличением количества мест в детсадах и школах, а также создавать региональные центры среднего специального образования.

"У нас остро стоит проблема с объездной дорогой вокруг Кемерово. Это единственный областной город в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва — Владивосток… Мы просим вас сделать федеральную трассу вокруг Кемерово за счёт федерального бюджета. Мы хотели бы уже в этом году приступить к выполнению проектных работ", — сообщил Цивилёв.

Между тем, как пишет пресс-служба кемеровской мэрии, глава города создал рабочую группу, которая займется разработкой вариантов обхода города.

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"Этот вопрос для региона остро стоит с 80-х. Через центр города ежедневно проезжает порядка 12 тысяч автомобилей, минуя 44 перекрёстка, 22 из которых регулируемые, что оказывает неблагоприятное воздействие на экологию, наносит ущерб дорожному полотну и создаёт пробки", — сообщил Илья Середюк.

Федеральная трасса Р-255(М53) "Сибирь" проходит через центр Кемерово, непосредственно в черте города её протяженность составляет 13,5 километров. В результате через город проходит большое количество транзитного транспорта. В генеральном плане города предусмотрены различные варианты размещения автомобильного обхода Кемерово и строительства мостов через Томь. Созданная Середюком рабочая группа должна представить варианты прохождения трассы.

Отметим, что решение о строительстве обхода Кемерово принято практически после первой встречи нового главы региона Цивилёва с главой правительства. На этом фоне остается неизвестной судьба обхода Барнаула с третьим мостом. Ориентировочно, общая стоимость проекта составляет 40-50 миллиардов рублей. Из-за дороговизны проекта и отсутствия источников финансирования реализацию проекта отодвинули минимум на 2020 год. При этом строительство дороги и всех объектов может занять еще три года. Ожидается, что алтайские власти будут рассчитывать на помощь федеральных властей.