Медведев пообещал дальнейшее освобождение занятых Украиной территорий

Россия продолжит освобождать занятые Украиной территории. Такое заявление на заседании генсовета «Единой России» в четверг, 6 октября, сделал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС.

«Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, всё ещё занятые неонацистами», — заявил он.

Напомним, что 5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России.