Медведев попросил бизнесменов рассказать, кто мешает им работать эффективно

Премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи попросил бизнесменов рассказать, кто и что мешает им работать, сообщает "Интерфакс".

Новости

Общество Путин пожаловался на редкие содержательные встречи с бизнесменами

"Встреча с деловыми кругами - это хорошая возможность уточнить, где мы находимся. Хорошая возможность для бизнеса рассказать правительству, что вам мешает работать и кто, а для правительства - скорректировать определенные решения", - отметил Медведев.

Он рассказал, что пригласил на встречу членов правительства специально для того, чтобы предприниматели могли напрямую обратиться к ним.

Ранее Медведев также отметил необходимость максимально наладить взаимодействие государства и бизнеса, чтобы убрать ненужное давление. По его оценке, в регионах России множество проблем, препятствующих нормальному ведению бизнеса.